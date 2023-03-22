وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه مارس الجاري صدرت البلاد 977000 طن قمح، و179000 طن شعير، و1000 طن جاودار، و2.377 مليون طن ذرة، مشيرة إلى أنه في المجموع تم تصدير 3.513 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وبالإضافة إلى ذلك، شحنت أوكرانيا 145300 طن دقيق للتصدير، وتم تصدير 13500 طن منها في مارس.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2023، صدرت أوكرانيا أكثر من 11.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وأكثر من 5.7 مليون طن من الذرة، و2.8 مليون طن من القمح، و416000 طن من الشعير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.. وأكد بوتين أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، فيما ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة على موسكو، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



