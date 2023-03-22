وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح الآن أن كل التصريحات الأمريكية والبريطانية حول التسوية فى أوكرانيا كاذبة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن موسكو سترد على الخطوة البريطانية، لافتا إلى أن تلك الخطوات الجديدة تؤكد، أن الغرب ماض في سياسات التصعيد، ويحاول القتال لآخر أوكراني، متوعدا التكتل الغربي بالرد على هذه الخطوات البريطانية بطريقة مناسبة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".

في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن أعضاء الكونجرس الذين طالبوا بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لا يدركون ما قد يؤول إليه الوضع.

وأكد ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن "روسيا والصين تدعوان الولايات المتحدة لاتباع مسار الهدنة في أوكرانيا"، لافتا إلى أن العكس يحدث.

وحذر ريابكوف واشنطن من اختبار صبر موسكو، مشددا أنه سيتم حماية أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة.

بدوره، أعلن رئيس الإدارة الروسية لإحدى مناطق مقاطعة خيرسون، يوري بارياشوف، أن نظام كييف أجرى عملية جديدة لنبش جثث المدنيين الذين قتلتهم القوات الأوكرانية، لإظهارهم على أنهم ضحايا للقوات الروسية.

وقال بارياشوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن "الأوكرانيين في قريبة بافلوفكا في خيرسون، قاموا باستخراج جثث لمواطنين قتلوا في العام الماضي بقصف نفذته قواتهم"، مشيرا إلى أن "موسكو تستنتج أنهم يحاولون تمرير ضحايا القصف الأوكراني كضحايا للجيش الروسي".

من جانبه، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف، اليوم الأربعاء، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدى لهجوم بمسيرات، مشيرا إلى تدمير ثلاث منها حاولت اختراق خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأكد رازفوجيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن "الهجوم الفاشل بالمسيرات لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الحربية الروسية".

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، سيرهي ليساك، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت قصفًا بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الجيش الروسي قصف مجددا منطقة نيكوبول التابعة لدنيبروبتروفسك مستهدفا بلدة مارهانيتس، كما تعرضت بلدة مرانيت لقصف مدفعي عنيف.. دون وقوع إصابات وهذا هو الأكثر أهمية. ورجال الإنقاذ يعملون حاليًا على توضيح تداعيات الهجوم".

في السياق، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة كييف، اليوم، أن القوات الروسية شنت هجوما بطائرة بدون طيار على المنطقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة: إنه "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، تضرر هدف مدني في منطقة كييف، حتى الآن، وتم الإبلاغ عن حوالي 3 قتلى و7 جرحى".