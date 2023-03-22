هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.47% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.