غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس.. اعرف التحويلات المرورية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة الأمر الذى يستلزم الإستمرار فى الغلق الكلى لـشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023 لمدة 15 يوماً من الساعة 12،05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ القادم من شارع خلف الاستاد يسلك يساراً شارع الاستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.