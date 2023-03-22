طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى فى ختام مسابقة "كنوز مصرية"

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة فوز طلائع البحيرة بالمراكز الأولى فى ختام مسابقة "كنوز مصرية " التى نظمتها وزارة الشباب، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الممثلة بادارة تنمية النشء قد شاركت بقوة فى ختام مسابقة " كنوز مصرية " فى نسختها التاسعة والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 5000 طليع من 140 فرقة فنية بالمجالات المختلفة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن المديرية ستقوم بالاعداد والتجهيز لحفل كبير لرعاية كافه المواهب الفنية لكافة الانشطة التى حصلت على المراكز الاولى عقب عيد الفطر مباشرة.

يذكر أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قام بتكريم الدكتور ابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لحصول المديرية على العديد من المراكز الاولى فى المجالات المختلفة

وتعتبر مسابقة "كنوز مصرية" أحد آليات وزارة الشباب لاكتشاف المواهب الفنية من النشء فى كافة المحافظات بجانب إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة بين طلائع مصر، وتنمية الذوق الفنى والوعى الثقافى لديهم. حيث شارك بالمسابقة 144 فرقة يُمثلها 5 ألاف طليع وطليعة من مختلف أنحاء الجمهورية.