طرق صحية للحفاظ على نضارة بشرتك

كتبت نهير عبد النبى

مع تقلبات الجو قد تتأثر البشرة وتتعرض للجفاف والشحوب، لذلك ينصح بالاهتمام بصحة البشرة وتناول الأطعمة الصحية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وترطيبها مع اتباع بعض التعليمات ل نضارة البشرة

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الطرق للحفاظ على صحة البشرة وهى:

- الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن .

-استخدمى غسول البشرة الخالي من المواد الكيميائية واغسلي بشرتك برفق.

- تجنب التعرض الشديد لأشعة الشمس، واستخدمى واقي الشمس.

-تجنبى جفاف الجلد واشرب الكثير من الماء واستخدمى مرطبات لطيفة أو مستحضرات ترطيب أو كريمات.

-الحد من التوتر، يمكن أن يضر الإجهاد بشرتك وأنظمة الجسم الأخرى.

-الحصول على قسط كاف من النوم يوصي الخبراء بحوالي 9 ساعات في الليلة للمراهقين و7-8 ساعات للبالغين.

ومن الأكلات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة:

-تعتبر الطماطم من الخضراوات الصحية التى لها فوائد في الوقاية من سرطان الجلد.

-زيت الزيتون يحارب التجاعيد والبقع الداكنة وتغير اللون الناتج عن التعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل.

- الشيكولاتة تحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات تعمل على ترطيب ونضارة البشرة.

-الشاي الأخضر له العديد من الفوائد للبشرة، حيث تعمل المركبات الموجودة في الشاي الأخضر والتي تسمى البوليفينول على تجديد خلايا الجلد المحتضرة.