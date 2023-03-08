8 فوائد صحية لتقليل السكر.. أبرزها نضارة البشرة

كتبت ميرفت رشاد

تناول الكثير من السكر المكرر أو الاصطناعى يؤثر على جسمك وصحتك العامة، ما يؤدى إلى مخاوف صحية مثل مرض السكرى ومشاكل القلب والسمنة وتسوس الأسنان، لذا فإدارة محتوى السكر أمر ضرورى للغاية على المدى الطويل لعيش حياة أكثر صحة، وفى هذا التقرير نستعرض 8 فوائد صحية للإقلاع عن السكر، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

يقلل من الالتهابات

يزيد استهلاك السكر من التهابات الأنسجة الرخوة فى جسمك، ما يؤدى إلى آلام فى العضلات والمفاصل وخلل فى الجهاز المناعى، ويمكن أن تؤدى فائدة الإقلاع عن السكر أو خفض استهلاكه إلى إحداث المعجزات لتحسين مزاجنا وبشرتنا وتقليل الالتهابات.

إدارة أفضل للوزن

الإقلاع عن السكر يساعدك على حرق الدهون للحصول على الوقود، والحفاظ على وزنك مستقرًا أو ضمن النطاق الأمثل.

صحة قلب أفضل

تؤدى السمنة والالتهابات المتزايدة إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ، وأمراض القلب التاجية، ما يؤدى إلى خطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية، والتخلي عن الصودا السكرية وإيجاد طعام أفضل به نسبة سكر أقل خطوات جيدة لتقليل هذه المخاطر المتعلقة بالقلب.

يقلل من مخاطر الاصابة بمرض السكرى

زيادة الوزن سبب حيوى وراء مرض السكرى من النوع 2، وقد يؤدى تجنب الإفراط فى تناول السكر وممارسة الرياضة المناسبة وإدارة الوزن إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى بالتأكيد.

صحة الكبد

يؤدى تناول الكثير من السكر المكرر إلى تراكم الدهون فى الكبد، ما يؤدى إلى أمراض الكبد الشديدة وحتى الفشل الكبدى، توقف عن تناول السكر للحصول على كبد أكثر سعادة وصحة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

هناك الكثير من الدراسات التى تثبت أن الإقلاع عن السكر قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل مباشر أو غير مباشر.

بشرة أكثر صحة

ومع مرور الوقت يؤدى تراكم السكر فى جسمك إلى إنشاء ارتباط ضار بالبروتينات (المسئولة عن إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرتنا شابة ومرنة وخالية من التجاعيد)، وعندما تتم مهاجمة البروتين، تبدأ فى التخلى عن فوائد الكولاجين، ما يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة.

تركيز أفضل

الإقلاع عن السكر من نظامك الغذائى يؤدى إلى التحسن العام لصحتك العقلية من خلال النوم المريح وتجديد النشاط، ما يمنحك التركيز والتفكير الأفضل.