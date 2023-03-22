ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى العاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على المخابز بمدينة العاشر من رمضان، فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان للمديرية أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، مدير الإدارة ومفتشى الإدارة، قاموا بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع عدد 26 شيكارة دقيق باجمالى وزن 650 كجم بغرض التربح وبيعها بالسوق السوداء.

وتحرير تقرير مخالفة نقص وزن بأحد المخابز بمتوسط 18جرامًا للرغيف الواحد، تقرير مخالفة بيع خبز بلدى بأزيد من السعر الرسمى للخبز بأحد المخابز، وعدد 2 تقرير مخالفة عدم مطابقة للمواصفات الخبز بالمخابز، 5 تقارير مخالفة عدم الإعلان عن بيانات المخابز، 3 تقارير مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.