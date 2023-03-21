تحرير محاضر لمخابز قامت بالتصرف في 31 شيكارة دقيق مدعم فى الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على المخابز البلدية المدعمة والتأكد من التزامهم بالقوانين والقرارات الوزارية ضمن مفتشي التموين بقسم الرقابة التموينية ببندر المحلة باشراف المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين المحلة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17محضر منها 5 محاضر تجميع باجمالي 27 سبعة وعشرون شيكاره دقيق بلدي مدعم ومحضر تصرف لعدد 4 شكائر دقيق و8 ثمانية محاضر نقص وزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر تجميع خبز مدعم 1000 رغيف بلدي.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والقرارات الوزارية وتحرير محاضر جنح بالمخالفات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.