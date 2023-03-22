ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر وتحرير 684 محضرا خلال حملات تموينية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

واصلت محافظة أسوان، الحملات التموينية التى تقوم بها قطاعات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطرى والبيئة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأسفرت نتائج هذه الحملات، عن تحرير 684 محضر بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وأيضًا مصادرة المضبوطات والمخالفات، مع إحالتها للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة لتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين للحد من محاولات رفع الأسعار والاحتكار والغش التجارى.

أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن حملات التفتيش والرقابة التموينية على الأسواق، والتى تم تنفيذها بمداهمة العديد من المخازن وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت والمحلات التجارية والمخابز ومحلات الجزارة، مؤكدًا أن هذه الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 399 محضر بعد المرور على المخابز منها محاضر لنقص الوزن والمواصفات واختراق الماكينة وغيرها، فيما تم تحرير 285 محضر بعد المرور على الأسواق منها ما هو خاص بالبيع بأسعار عالية أو عدم الإعلان أو عدم وجود شهادات صحية أو تراخيص، بالإضافة إلى الغش التجارى.

وأوضح خالد أبو القاسم، أن الحملات أثمرت عن مصادرة عدد من المضبوطات منها 660 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية و5.3 طن سكر مجهول المصدر، بجانب 85 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى، و2000 كجم دقيق بلدى مدعم خارج المنظومة، و120 كجم ردة، فضلًا عن 1400 لتر سولار.



جانب من الحملات



جانب من الحملة



حملات تموينية



حملات على اللحوم



كميات السكر المضبوطة



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