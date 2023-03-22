"سياسة واقتصاد القاهرة": تقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان.. ورفض الأونلاين

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية انتهى من وضع جداول المحاضرات الدراسية خلال شهر رمضان ، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح التحول للدراسة أون لاين خلال شهر رمضان ولكن مجلس الكلية اتخذ قرارا بأن تكون الدراسة والمحاضرات حضوريا بالكلية مع تقليل المدة الزمنية للمحاضرة بحيث ينتهى اليوم الدراسى الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن تقليل زمن المحاضرة لن يؤثر على المادة العلميةالمقررة على الطلاب بأى شكل من الأشكال موضحًا أن المحاضرة المقرر لها ساعة ونصف ستكون ساعة فقط خلال شهررمضان، مع إمكانية تعويض أى جزء قى المقرر الدراسى بعد شهر رمضان وانتظام الدراسة.