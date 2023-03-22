سكرتير عام الأقصر يتفقد معارض أهلاً رمضان لمتابعة توافر السلع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ، اليوم الأربعاء، عددًا من معارض أهلا رمضان، وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية بمدينة الأقصر، لمتابعة توافر المواد والسلع الغذائية وتيسير الإجراءات للمعرض، للمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين والاستفادة من التخفيضات المقدمة على السلع.

وتابع سكرتير عام الأقصر، خلال الجولة توافر المنتجات الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بمعارض أهلاً رمضان، كما تفقد عدد من المخابز واسواق الخضر والفاكهة، وأثناء جولته بالمعارض اطمأن سكرتير عام المحافظة على توافر السلع الغذائية الأساسية من (الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والتمور، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمنظفات، وغيرها)، مؤكداً ضرورة وجود قائمة بأسعار المنتجات، للتيسير على المترددين على المعارض وكذلك تنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

وأكد محمد عبد الفتاح، أن المحافظة ستتصدى لموجة غلاء الأسعار، لافتاً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

واطلع سكرتير عام المحافظة على أسعار السلع والمنتجات، كما تابع توافر وجودة المعروض من مستلزمات شهر رمضان، وناقش عدد من البائعين والمواطنين حول جودة السلع وأسعارها قياساً بالأيام الماضية، حيث أشاد الجميع بإنخفاض أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان والمجمعات الاستهلاكية مقارنة بالسلاسل التجارية الكبرى.

وخلال جولته بمنطقة شرق السكة الحديد بمدنية الأقصر، استمع عبد الفتاح لمطالب المواطنين بشأن زيادة المعروضات والسلع في المعارض وفي هذا الصدد وجه عبد الفتاح قيادات التموين بالمحافظة بتكثيف المرور على المعارض والأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة بشكل دوري.