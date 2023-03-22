رئيس الوزراء يشهد توقيع ملحق مكمل لبروتوكول دعم وتطوير نظم الخدمات الصحية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ملحق مكمل لبروتوكول تعاون مُبرم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصحة والسكان، فى مجال دعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام بالتوقيع المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

ويعدُ هذا الملحق مكملًا لبروتوكول التعاون القائم بين الطرفين، والذى تم توقيعه فى إبريل 2017، ثم تجديده لمدة 5 سنوات إضافية بدأت من إبريل 2022، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية لمنظومة مكاتب الصحة، ودعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين وكفاءة الخدمات الصحية للمواطنين.

ونص الملحق المُكمل على عدد من المشروعات والأنشطة التى سيتم إدراجها ضمن الأعمال المتفق عليها ببروتوكول التعاون الأصلى القائم، وتضمنت: تطوير أنظمة الخدمات الصحية بقطاع الشئون الوقائية، وتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة، وإطلاق خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، وتطوير خدمات مكاتب الصحة الثابتة والمتنقلة على المنصات والبوابات الرقمية، وتطوير أنظمة للمؤشرات لدعم اتخاذ القرار، وتقديم الدعم الفنى الكامل للمشروعات الصحية، وتوفير خدمات الاستضافة للمشروعات الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطوير أنظمة إدارة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم المستمر، وتوفير خدمات استشارية فى مجال تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمى، إلى جانب ما يستجد من مشروعات أو أعمال أو انشطة ومبادرات صحية توافق عليها لجنة إدارة ومتابعة بروتوكول التعاون.

وعقب التوقيع تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، نموذجًا للسيارات التى من المقرر مشاركتها فى جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن السيارات المتنقلة التى تم توفيرها كمرحلة أولى لمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن مشروع إنشاء خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، نستهدف من خلالها سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة، بما يسهم فى الحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض مكاتب الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين من كبار السن والمرضى وغير القادرين على الحركة، والمواطنين بأماكن تواجدهم لتقديم كافة الخدمات المتاحة من خلال مكاتب الصحة من (استخراج شهادات الميلاد والوفاة لأول مرة - إصدار تصاريح الدفن - توثيق وترجمة شهادات الميلاد والوفاة للمسافرين للخارج توثيق شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج - إصدار شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج - تلقى التطعيمات الروتينية وغير الروتينية)، مضيفًا: يمكن للمواطن طلب السيارة من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) لحجز وتأكيد الموعد، وكذا من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للسيارات المتنقلة، وكذلك من خلال التطبيق على التليفونات المحمولة، الذى يتم العمل حاليا على سرعة الانتهاء منه مع إطلاق المنظومة.