اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:09 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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يهنئ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية، وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

وقال رئيس الأساقفة: نهنئ جميع المصريين بحلول الشهر الكريم، والذى يأتى بالتزامن مع فترة الصوم الكبير، مضيفًا: نصلى لكى يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا مسلمين ومسيحيين.

 

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: خالص التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.


الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

المطران سامى فوزى

شهر رمضان المبارك



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