تعرف على الفوائد الصحية لزبدة البندق

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وتعتبر زبدة البندق من أنواع المكسرات الصحية الغنية بالفيتامينات ، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن فوائد زبدة البندق هي:

-التحكم في الوزن



تساعد زبدة البندق على التحكم في الوزن ، صحيح أن المكسرات تحتوي على الكثير من الدهون ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنبها البروتين والألياف العالية تجعلك تشعر بالشبع والحيوية يمكن أن يساعدك ذلك على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن وقد تساعد المكسرات جسمك على حرق المزيد من الطاقة ، حتى عندما تكون في حالة راحة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فمن المرجح أن تلتزم به إذا كنت تتناول المكسرات.

-الدهون الجيدة



معظم الدهون في المكسرات غير مشبعة ، وهذا أفضل لك من الدهون المشبعة في اللحوم أو الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة، و قد يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم والأنسولين ، الهرمون الذي ينظم ذلك.

-معبأة بالعناصر الغذائية



لا يقتصر الأمر على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية المفيدة لك تحتوي زبدة البندق أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامينات E و B6 وحمض الفوليك والنياسين والمغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم.

-مضادات الأكسدة وفيرة



وتشمل هذه المعادن مثل السيلينيوم والمنغنيز والفيتامينات C و E بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد والفينولات والبوليفينول ومواد أخرى، إنهم يعملون كفريق للمساعدة في حماية خلاياك والمكسرات محملة بها قد يكون هذا جزءًا من السبب في أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من المكسرات وزبدة البندق يتمتعون بصحة جيدة حتى أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون.

-منع والتحكم في مرض السكري من النوع 2



ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تساعد في التحكم في زيادة الوزن ، فضلاً عن ارتفاع مستويات السكر (الجلوكوز) والدهون في الدم ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض قد تحافظ أيضًا على بطانة الأوعية الدموية مرنة وصحية ، مما يمنع مشاكل القلب المرتبطة بمرض السكري.