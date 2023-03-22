انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب فى البحيرة اليوم

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إتمام الاستعدادات الخاصة بتدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية، مضيفا أن المنتدى سيتم إطلاق فعالياته على مستوى 15 إدارة شباب فرعية على مستوى المحافظة، تحت شعار "حوار من الشباب للشباب" لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح، وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن المنتدى الذى تبدأ أولى فعالياته اليوم الأربعاء بالنادى الرياضى بمدينة الرحمانية يضم عدة ندوات وورش عمل لأهم القضايا التى تحظى بأولويات الشباب، وطرح بعض الحلول لها، وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب لتأتى نابعة ومعبرة عنهم، لافتا إلى أن منتدى الشباب يتم تنفيذه بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة لبرلمان الشباب، يشتمل على عدة محاور ومنها "التنمية الاجتماعية - التنمية الثقافية - التنمية الاقتصادية - التنمية السياسية - التنمية المستدامة".

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أنه سيتم خلال فعاليات المنتدى إجراء حوار وتفاعل بين الشباب وبعضهم البعض للخروج بتوصيات تعبر عنهم دون أى تدخل أو وصاية من الجهات المنظمة للمنتدى.