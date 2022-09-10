اليوم السابع
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طلائع البحيرة تحصد 13 ميدالية فى تصفيات محاكاة أولمبياد الطفل المصرى

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:23 م
طلائع البحيرة تحصد 13 ميدالية فى تصفيات محاكاة أولمبياد الطفل المصرى الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة،  حصول طلائع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على 13 ميدالية متنوعة منهم 3 ميداليات ذهبية و 3 فضية و7 برونزية، وذلك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى النسخة الثالثة من نموذج محاكاة اولمبياد الطفل المصرى، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وأضاف أن الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري تشمل 12 لعبة اوليمبية وهي "ألعاب القوى، تنس الطاولة، السباحة، كرة الطائرة، سلة، يد، جودو، خماسي، رفع أثقال، مصارعة، كاراتيه، وتايكوندو" .

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن عدد المشاركين فى أولمبياد الطفل فى النسخ السابقة نحو 270  ألف طليع وطليعة من جميع المحافظات، فى الفئة العمرية من 13 حتى 15 عامًا وان الفائزين بالمراكز الأولى  بحصول على جوائز مالية تشجيعا لهم .


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