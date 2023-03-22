وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تعد الأولى للملك تشارلز الثالث منذ أن أصبح ملكا لبريطانيا على الرغم من أنه لم يتوج رسميا، مضيفة أن هذه الزيارة تأتى فى مناخ اجتماعي متوتر فى فرنسا، بعد اعتماد إصلاح نظام التقاعد من خلال استخدام المادة 49.3 حيث لا يزال الغضب شديدا في شوارع البلاد إلى جانب التظاهرات التى تنظم يوميا فى عدة مدن.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد وجه دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث أثناء حضوره جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر الماضي.

يذكر أن قصر باكنجهام قد أفاد بأن الملك تشارلز الثالث، والذي سيتم تتويجه رسميا في 6 مايو المقبل، سيتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا حتى 31 مارس الجاري.