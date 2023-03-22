وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض دولة الكويت لاستمرار إطلاق هذه التصريحات التحريضية الواهية وغير المسؤولة والمنافية للحقائق التاريخية والواقع الجغرافي وتتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الخارجية الكويتية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف مثل هذه التصريحات المتطرفة التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات السلبية وتوفير الحماية الدولية الكاملة له ودعم كافة الجهود الأممية والدولية الرامية للوصول إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.