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القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:47 م
القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين زلزال - ارشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب الأرجنتين.

وفى وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة ميندوزا فى غرب الأرجنتين السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 33.37 درجة جنوبا وخط طول 68.41 درجة غربا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

يذكرأن، أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة فى منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، بحسب سكاى نيوز، وكان مركزه على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.

قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "جواياكيل"، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التى أصابت الناس.


زلزال

ريختر

الارجنتين

القاهره الاخباريه

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