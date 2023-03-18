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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين

السبت، 18 مارس 2023 11:03 م
زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين ريختر
كتب محمد جمال

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة ميندوزا فى غرب الأرجنتين اليوم السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 33.37 درجة جنوبا وخط طول 68.41 درجة غربا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

يذكرأن، أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة فى منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، بحسب سكاى نيوز، وكان مركزه على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.
 
قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "جواياكيل"، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التى أصابت الناس. 
 
تداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار فى المركز التاريخى لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.
 
وتقع الإكوادور على حلقة النار فى المحيط الهادى وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.

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