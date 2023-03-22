الفوائد الصحية للزيتون.. يحتوى على دهون صحية ومضادات الأكسدة

كتبت ميرفت رشاد

من المرجح أنك سمعت عن الفوائد الصحية المتعددة المرتبطة بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، والذي يقال إنه يساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين الوظيفة الإدراكية، ويساعدك على الحصول على قلب أكثر صحة، وعلى الرغم من أن النظام الغذائي يتكون من العديد من أنواع الأطعمة المختلفة ، فإن اثنين من أكثر المكونات شيوعًا التي ينغمس فيها الناس أثناء اتباع هذا النظام الغذائي هما الزيتون وزيت الزيتون، على الرغم من كونه معروفًا بأنه غذاء دهني ، إلا أن الزيتون لا يزال يمثل الدعامة الأساسية في هذا النظام الغذائي الداعم للصحة، قد تتساءل ، كيف يكون الزيتون مفيدًا لك إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الدهون؟ وإليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هو الزيتون؟

خلافا للاعتقاد السائد، لا يعتبر الزيتون من الخضار في الواقع ، إنها نوع من الفاكهة التي تنتمي إلى عائلة الفاكهة ذات النواة ، جنبًا إلى جنب مع الكرز والخوخ بعد قطف الزيتون وحصاده ، يتم تنظيفه ومعالجته بطرق تغير نكهته الطبيعية، يحتوي المحلول الملحي الطبيعي الذي يتم معالجته فيه عادةً على محلول ملحي وملح جاف وماء وزيت ونكهات أخرى. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يتم معالجة الزيتون صناعيا مع الغسول .

5 فوائد صحية لتناول الزيتون

دفعة من الدهون الصحية



يتكون الزيتون إلى حد كبير من الدهون الصحية ، 74٪ منها دهون معينة تسمى حمض الأوليك، حمض الأوليك هو دهون أحادية غير مشبعة وقد عُرف عنه أنه يساعد في علاج الالتهابات ، إن الحصول على المزيد من هذه الدهون "الصحية" مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة في نظامك الغذائي ، خاصة عندما تحل محل الدهون مثل الدهون المشبعة والمتحولة ، يمكن أن يساعد بشكل كبير في صحتك العامة.

شيخوخة صحية



تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للحصول على المزيد من الأحماض الدهنية الصحية في نظامك الغذائي في أنها يمكن أن تساعدك على تحسين صحة عقلك ووظائفه، يحتوي الزيتون وزيت الزيتون أيضًا على مركبات الفينول ، والتي تظهر الدراسات أنها يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر أو الخرف.

الحصول على الألياف



أحد الآثار المحددة لتناول الزيتون هو احتوائهما على الألياف الغذائية ، تحتوي ثلاث أونصات من الزيتون المعلب على حوالي 3.2 جرام من الألياف ، وهي كمية مفيدة لوجبة خفيفة صغيرة، يعد الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أحد المفاتيح الرئيسية لصحة القلب ، ومستويات الكوليسترول الصحية ، والهضم الجيد ، وطول العمر ككل ، ويمكن للزيتون أن يلعب دورًا مفيدًا في تلبية احتياجاتك اليومية من الألياف الغذائية .

دعم صحة قلبك



يعتبر الزيتون من أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها بسبب المستويات العالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Lipids in Health and Disease ، وُجد أن الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد في تقليل المخاطر الإجمالية للوفيات والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين في الدراسة.

مضادات الأكسدة



الزيتون غني بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين هـ والمركبات الفينولية، هذه المواد المضادة للأكسدة هي رادع ضد تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بجسمك، طريقة أخرى يدعم الزيتون صحتك الخلوية تتمثل في كونه مصدرًا رائعًا للحديد الذي يحتاجه جسمك لتكوين وتوليد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

هل يمكن أن يضر تناول الكثير من الزيتون؟



في حين أن الزيتون له العديد من الفوائد الصحية ، فإن عملية المعالجة تؤدي إلى زيادة محتوى الصوديوم ،الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى.

الزيتون يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية ، لذا فإن استهلاك كميات كبيرة قد يساهم في زيادة الوزن،تحتوي حصة الزيتون على حوالي 35-50 سعرة حرارية ، حسب حجم ونوع الزيتون.