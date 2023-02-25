حافظ على صحتك وتعرف على فوائد زيت الزيتون

كتبت فاطمة ياسر



يعد حمض الأوليك هو المكون الرئيسي لزيت الزيتون، وله خصائص تساعد على الوقاية من السرطان ومرض الزهايمر وخفض الكولسترول.

وعن الفوائد الصحية لزيت الزيتون قدم التقرير المنور عبر موقع "medicalxpress"، أبرزها مشيرا إلي أنها تُنسب عادةً إلى مكوناته الثانوية مثل البوليفينول، أصبحت الآن معروفة جيدًا من قبل العلم، ولكن تم إيلاء القليل من الاهتمام لحمض الأوليك ، والذي يمثل 70 إلى 80% من تركيبته و هذا هو السبب في قيام مجموعة من الأساتذة من كليتي الصيدلة والطب بجامعة إشبيلية ، بالتعاون مع محترفين من إشبيلية الشمالية ومنطقة Aljarafe الصحية ومستشفى Costa del Sol ، بإعداد دراسة حول مساهماتها الرئيسية في الصحة.

فهذا الحمض الدهني هو المكون الرئيسي لزيت الزيتون وهو مسئول عن العديد من الخصائص المعززة للصحة، و ينتج حمض الأوليك عن طريق النظام الغذائي والتوليف في الجسم نفسه، وبالتالي فهو أكثر الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفرة في النظام الغذائي للإنسان.

فحمية البحر الأبيض المتوسط هي النظام الغذائي الأكثر شهرة للوقاية من الأمراض والشيخوخة، و تتواجد شجرة الزيتون بكثرة في حوض البحر الأبيض المتوسط​، ويعتبر زيت الزيتون المستخرج من ثمارها أكثر العناصر الغذائية المميزة والدهون الرئيسية في هذا النظام الغذائي، والذي يتميز أيضًا بتناول كميات كبيرة من الخضار، ومعتدلة. استهلاك الأسماك، واستهلاك الألبان المنخفض المعتدل، وانخفاض تناول اللحوم الحمراء

فحمض الأوليك هو MUFA الرئيسي في الدورة الدموية البشرية، وفي الدماغ ، هو مكون رئيسي من فوسفوليبيدات الغشاء وتكثر في أغلفة المايلين العصبية، و لوحظ انخفاض كبير في مستوى حمض الأوليك في أدمغة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب الكبرى ومرض الزهايمر.

ومثل جميع الأحماض الدهنية الحرة، فإن الوظيفة الرئيسية لحمض الأوليك هي جزيء الطاقة ومكون من أغشية الخلايا، واحدة من أكثر آثاره المميزة هي خصائصه المضادة للأكسدة ، لأنه يمكن أن ينظم بشكل مباشر كل من تخليق ونشاط إنزيمات مضادات الأكسدة، وخاصية أخرى مفيدة هي تأثير نقص الكولسترول في الدم: فهو يثبط التعبير عن البروتينات المرتبطة بنقل الكوليسترول، ويقلل من امتصاص الكوليسترول وبالتالي يمنع تصلب الشرايين.

ويُعرف حمض الأوليك أيضًا بأنه جزيء مضاد للسرطان بسبب آثاره المثبطة على الإفراط في التعبير عن الجينات المسرطنة وتأثيراتها على موت الخلايا المبرمج. علاوة على ذلك، يعتبر حمض الأوليك بشكل عام جزيء مضاد للالتهابات، على الرغم من أن هذه الجودة لا تزال محل نقاش بين العلماء.

من ناحية أخرى، الأوليويليثانولاميد ، مشتق من حمض الأوليك، له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة خاصة به ، وقد تم اقتراحه الآن كعامل علاجي فعال لعلاج السمنةو هذا يؤكد فوائد حمض الأوليك للصحة، وتشير الأبحاث الناشئة إلى أنه قد يؤثر على الآليات اللاجينية والتعديلات المباشرة للحمض النووي والبروتينات المرتبطة بالحمض النووي وتعديل جهاز المناعة، وتحديدًا عن طريق تنظيم الخلايا المشاركة في تطوير الالتهاب.

وأخيرًا، أشار مؤلفو هذه الدراسة إلى أن معظم الدراسات التي أجريت على زيت الزيتون أجريت على الحيوانات ، ومن ثم يحذرون من الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الخصائص المهمة التي أظهرها هذا الجزيء ومشتقاته ، أولي إيثانولاميد ، في البشر.