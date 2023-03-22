اليوم السابع
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"الداخلية" تكرم أسر الشهداء فى مختلف المحافظات بمناسبة عيد الأم

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:23 م
"الداخلية" تكرم أسر الشهداء فى مختلف المحافظات بمناسبة عيد الأم وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بمناسبة عيد الأم 2023 لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء بمختلف المحافظات، فضلًا عن تقديم الهدايا العينية والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم.

 

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديرًا للدور الهام للمرأة المصرية، وحرصًا من أجهزة الوزارة على المشاركة الفعالة فى كافة المناسبات المجتمعية.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

 


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