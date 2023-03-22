البحوث الفلكية: هلال القمر يتوسط المشترى والزهرة فى مشهد بديع غدًا

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مصر على موعد غدا الخميس 23 مارس مع القمر والمشتري والزهرة، حيث يتوسط هلال القمر كوكبي المشتري والزهرة.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا المشهد يرى بالعين المجردة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، حتى يبدأ غروب المشتري في الـ 7:05 مساء، ثم غروب الزهرة في الـ 8:50 مساء تقريبا.

وأشار إلى أنه من المرتقب مع يوم الجمعة 24 مارس أن يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:50 مساء تقريبا.

أما فى يومى 25 ، 26 مارس، يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس .. يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساء .

وأشار تادرس إلى أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.