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البحوث الفلكية: غدا القمر يقترن مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية

الأحد، 19 مارس 2023 04:00 ص
البحوث الفلكية: غدا القمر يقترن مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد مع يوم الأحد المقبل 19 مارس الجارى ، مع اقتران  القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية).
 
وأضافت أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة في الـ 5:00 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى.
 
يذكر أن القمر اقترن مؤخرا مع قلب العقرب "أنتاريس Antares، و هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب". 
 
وأشار تادرس، إلى أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
 
 
 

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