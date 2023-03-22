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موعد وتفاصيل أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر مارس.. بالتواريخ

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:30 ص
موعد وتفاصيل أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر مارس.. بالتواريخ ظاهرة فلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية خلال شهر مارس الحالى، حيث يكون هواة الظواهر الفلكية على موعد مع 11 اقترانا خلال هذا الشهر.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أننا سنكون على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية المهمة حتى نهاية الشهر نستعرضها فيما يلى بالتواريخ:

 

23 مارس.. القمر والمشترى والزهرة

يتوسط هلال القمر كوكبى المشتري والزهرة، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فى هذا اليوم حتى يبدأ غروب المشترى فى الـ7:05 مساء، ثم غروب الزهرة في الـ8:50 مساء تقريبا .

 

24 مارس.. القمر والزهرة

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ8:50 مساء تقريبا .

 

25 - 26 مارس.. القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس.. يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساء .

 

27 - 28 مارس.. عطارد والمشترى

يتقارب الكوكبان المشترى وعطارد، حيث يكونان متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب في الـ 6:30 مساء، حيث يكون المشترى أعلى عطارد يوم 27 مارس، ثم يتبادلان وضعيهما فيكون عطارد أعلى المشتري يوم 28 مارس.. يبدأ غروب هذا المشهد في الـ 8:50 مساء تقريبا، ثم يبدأ الكوكبان في التباعد التدريجى من يوم 29 مارس .

 

28 مارس.. القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ، حيث نراهما  متجاوران في السماء حتى بداية غروب المشهد بعد منتصف الليل تقريبا ..

 

30 مارس.. القمر وبولوكس للمرة الثانية

يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان)، حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل حتى بداية غروبهما بعد الثانية صباحا من فجر اليوم التالي.

وأشار تادرس إلى أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .


الفلك

القمر

اقتران القمر

المشترى

المريخ

اليوم السابع بلس



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