الأقصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.. فرش المساجد ومتابعة الأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

استعدادات مكثفة فى كل الجهات والمديريات الخدمية قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث رفعت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال الشهر الكريم، وكلف المحافظ ببدء تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان.

وكلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رؤساء المدن والقرى بالتجهيز لتطبيق تلك القرارات بدءاً من أولى ليالى الشهر الكريم، وأكد محافظ الأقصر، على أن القرار نص على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

فيما كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تقرر رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك، وذلك من خلال تنظيم بعض المعارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف مختار، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تقوم خلال تلك الأيام بضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة، وذلك للمساهمة فى توفير كل متطلبات المواطنين، لافتا إلى أنه تم توفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح 8 معارض أهلاً رمضان، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة، حيث جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر أنه بجانب معارض أهلا رمضان يجرى مشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة والسلاسل التجارية الكبرى ومشروع جمعيتى، بخلاف قوافل سيارات متنقلة للقطاع الخاص، ويجرى تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التى تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و5 أطنان، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى مدينة الأقصر أعلن اللواء دكتور على الشرابى، رئيس مدينة الأقصر، عن تفاصيل خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال شهر رمضان المعظم، وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والتعديات على الطرق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا الصدد وضع مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، خطة تنفيذية لعمل تمركزات فى الشوارع ذات الكثافات العالية والتى تضم العديد من المحال التجارية والمولات من خلال تقسيم المدينة إلى 6 مناطق تمركز كالتالى.. (1ـ شارع التليفزيون، والخليج، والمدينة، 2ـ المنشيه، 3ـ الصنايع، ابو الجود، مستشفى الكرنك الدولى، 4ـ المحطه وميدان ابو الحجاج، 5ـ شرق السكه، 6ـ موقف البياضية)، وذلك على مدار الـ24 ساعة، وعمل دوريات متحركه من خلال المتابعة الميدانية والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتوفير المعدات اللازمة فى مناطق الإنتظار جاهزة للتحرك فى حال الطلب لرفع أية إشغالات تعوق الشارع وحركه المرور.

وأكد رئيس المدينة ثقته فى المواطنين بإزالة جميع الإشغالات والمساعدة فى نظافة المدينة، مشددا على أصحاب المحال التجارية، بعدم التعدى على الأرصفة أو الطريق العام بأى متعلقات والإلتزام بالنظام لظهور المدينة بالمظهر اللائق، وإتاحة الطريق أمام المواطنين وتحركهم بسهولة ويسر أثناء شراء مستلزماتهم احتياجاتهم.

كما أكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم التنسيق بين جميع الإدارات المعنية بالمدينة للاستعداد لبدء تنفيذ تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك 2023، لتحقيق الإنضباط والإلتزام الميدانى لخدمة المواطنين.

وعلى جانب عمل الأوقاف لخدمة المصلين بالمساجد، كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام المديرية بأعمال فرش عدد من المساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه قامت مديرية الأوقاف بفرش مسجد النور بالزنيقة فى قرية أصفون بإسنا، وتم فرش مسجد السواكنية بالنمسا، وفرش مسجد آل جامع بقرية النمسا، وكذلك فرش مسجد عباد الرحمن بالبحاروة فى القرنة، كما تم فرش مسجد الصالحين بالقرنة بسجاد المحراب الجديد، وتم فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود، وتم فرش مسجد العبادين بقامولا، ومسجد الشيخ خليفة بالقرنة، ومسجد الشيخ سعيد بالمريس فى الطود.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لاستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.