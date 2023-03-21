رئيس مدينة الأقصر يعلن تفاصيل خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى، رئيس مدينة الأقصر ، عن تفاصيل خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والتعديات على الطرق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، بوضع خطة تنفيذية لعمل تمركزات فى الشوارع ذات الكثافات العالية والتى تضم العديد من المحال التجارية والمولات من خلال تقسيم المدينة إلى 6 مناطق تمركز كالتالى: (1ـ شارع التليفزيون، والخليج، والمدينة، 2ـ المنشية، 3ـ الصنايع، ابو الجود، مستشفى الكرنك الدولي، 4ـ المحطة وميدان أبو الحجاج، 5ـ شرق السكة، 6ـ موقف البياضية)، وذلك على مدار الـ24 ساعة، وعمل دوريات متحركة من خلال المتابعة الميدانية والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتوفير المعدات اللازمة في مناطق الإنتظار جاهزة للتحرك في حال الطلب لرفع أية إشغالات تعوق الشارع وحركة المرور.

وأكد رئيس المدينة ثقته فى المواطنين بإزالة جميع الإشغالات والمساعدة فى نظافة المدينة، مؤكداً على أصحاب المحال التجارية، بعدم التعدى على الأرصفة أو الطريق العام بأى متعلقات والالتزام بالنظام لظهور المدينة بالمظهر اللائق، وإتاحة الطريق أمام المواطنين وتحركهم بسهولة ويسر أثناء شراء مستلزماتهم احتياجاتهم.

كما أكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم التنسيق بين جميع الإدارات المعنية بالمدينة للإستعداد لبدء تنفيذ تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك 2023، لتحقيق الإنضباط والالتزام الميداني لخدمة المواطنين.

وفى هذا السياق عقد رئيس مدينة الأقصر اجتماعا، بحضور العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وسكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية ومسؤول قسم الإشغالات ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، لبحث ودراسة الخطة الموضوعة لتكثيف مستوى منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات الفورية المخالفة بكافة القطاعات، وذلك للحد من التكدس المروري وتسهيلاً لحركة مرور السيارات والمواطنين طوال شهر رمضان المبارك.