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أهالى مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان بدورات تجوب الشوارع.. صور

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:36 م
أهالى مدينة إسنا يحتفلون بقدوم شهر رمضان بدورات تجوب الشوارع.. صور جانب من الاحتفالات
الأقصر – أحمد مرعى

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فى عادة سنوية تقام فى ذلك اليوم، شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، بعد عصر اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات دورة شهر رمضان المبارك، فى عادة سنوية تخرج فيها السيارات والمواكب وعربات الأهالى لتجوب أنحاء المدينة احتفالاً وابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم، ويتم خلالها توزيع الهدايا والحلوى والألعاب والفاكهة على أطفال وشباب المحافظة.

 

وجابت دورة استقبال شهر رمضان المبارك بمدينة إسنا، الشوارع التالية:- (شارع بنزينة بنيتو - شارع أحمد عرابي - شارع السيدة زينب - ميدان المحكمة - شارع البحر - كورنيش النيل – شارع المجلس القديم والمجلس الجديد - شارع المركز – شارع القنطره)، حيث تم خلالها توزيع الحلوى والأرز باللبن والكاسترد وغيرها من الحلويات ابتهاجاً بقدوم الشهر المبارك.

 

وشارك فى الدورة أهالى إسنا من المواطنين، بتأمين مكثف من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية،  فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين بجنوبى الأقصر للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

 

فرحة-دورة-رمضان-بشوارع-إسنا
 

 

فرحة-دورة-شهر-رمضان-بمدينة-إسنا
 

 

فرحة-سيدة-بدورة-شهر-رمضان-بشوارع-مدينة-إسنا
 

 

فعاليات-دورة-شهر-رمضان-بشوارع--إسنا
 

 

فعاليات-دورة-شهر-رمضان-بشوارع-مدينة-إسنا
 

 

فعاليات-دورة-شهر-رمضان-بمدينة-إسنا
 

 

مظاهر-الإحتفال-بدورة-شهر-رمضان-المبارك
 

 

 

 

 


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