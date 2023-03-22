أغذية غنية بفيتامين سي مفيدة للبشرة والشعر

كتبت إيناس البنا

فيتامين سي هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لبشرتك وشعرك، ووفقا لموقع " Thehealthsite"، إليك بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي يجب أن تتناولها في طبقك.

الجوافة

هل تعلم أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال؟ يساعد فيتامين ج في بناء الكولاجين، وهو البروتين الذي يوفر مرونة للبشرة ويحفز نمو الشعر.

الكيوي

تُعرف هذه الفاكهة أيضًا باسم فاكهة الكيوي أو عنب الثعلب الصيني ، وهي غنية بفيتامين C والعديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى مثل فيتامين E والبوتاسيوم والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

البابايا

البابايا مليئة بمضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين سي من تحسين صحة الأمعاء إلى تعزيز صحة الشعر والجلد ، هناك العديد من الفوائد لتناول البابايا.

جوز الهند

ماء جوز الهند هو مصدر ممتاز آخر لفيتامين سي ويحتوي على العديد من المعادن والإلكتروليتات، غني بالبوتاسيوم الذي يعزز نمو الشعر الجديد.

الليمون

اشرب ماء أو عصير الليمون يوميًا للحصول على شعر وبشرة جميلة، الفاكهة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك وبشرتك مثل فيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم.

خضروات ذات اوراق داكنة

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة (السبانخ ، واللفت ، والسلق السويسري ، والبوك تشوي ، والكرنب) على الكثير من فيتامين سي والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تفيد شعرك وبشرتك.

الطماطم

يساعد الليكوبين المضاد للأكسدة في الطماطم على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن الحقائق المعروفة أن الطماطم مصدر ممتاز لفيتامين سي.

الفلفل الحلو

تعتبر جميع أنواع الفلفل الحلو مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل الكابسانثين والفيولاكسانثين واللوتين والكيرسيتين واللوتولين.

الفلفل الحار الخام

يعد الفلفل الحار الأخضر والأحمر الخام مصادر رائعة للفيتامينات مثل فيتامين أ وج و هـ ، بالإضافة إلى المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم.