من فيتامين سى إلى إنقاص الوزن.. تناول الفلفل الألوان لحصد فوائده

كتبت ميرفت رشاد

الفلفل الحلو من الخضراوات الغنية بالمغذيات وهو أفضل أنواع الخضار لفقدان الوزن، لما تتميز به من سعرات حرارية منخفضة ومصدر جيد للألياف، وغنى بفيتامين سى، فهو يتميز بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، ويعتبر من أهم الوجبات الخفيفة التي يجب دمجها في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في فقدان الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الفوائد الصحية للفلفل الحلو :



منخفضة السعرات الحرارية



الفلفل الحلو متعدد الاستخدامات ومشبع وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله خيارًا رائعًا لفقدان الوزن، كوب واحد من الفلفل المفروم يحتوي على 39 سعرة حرارية فقط ، وهو ما بالكاد يؤثر على حصتك اليومية .

مصدر جيد للألياف



بصرف النظر عن السعرات الحرارية ، يحتوي الفلفل الحلو أيضًا على ثلاثة جرامات من الألياف لكل كوب ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء بشكل طبيعي، وربطت مراجعة كبيرة للدراسات بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة منخفضة السعرات والألياف والغنية بالمياه زيادة فقدان الوزن.

مصدر ممتاز لفيتامين سي



فائدة أخرى من الفلفل الحلو على جبهة فقدان الوزن هي محتواها من فيتامين سي ، كوب واحد من الفلفل الأحمر يوفر أيضًا 190 ملليجرام من فيتامين سي ، وهو أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها للبالغين، في إحدى الدراسات فإن البالغين الذين يتناولون كمية كافية من فيتامين سي يحرقون 25٪ من الدهون أثناء التمرين مقارنة بالبالغين الذين لم يحصلوا على ما يكفي من فيتامين سي.

كيفية تناول المزيد من الفلفل الحلو لخسارة الوزن



إذا كنت تبحث عن إضافة المزيد من الفلفل الحلو إلى نظامك الغذائي ، تناول وجبة خفيفة على الفلفل الصغير مع الحمص بين الوجبات ، وإضافة الفلفل الأحمر المحمص إلى السلطة في الغداء.

هل اللون مهم؟



الفلفل الأصفر والبرتقالي والأحمر يأتي من نفس نبات الفلفل الأخضر إنهم أكثر نضجًا، جميع أنواع الفلفل الحلو متشابهة في السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة ، لذلك يمكنك حقًا اختيار النوع الذي

وترتبط الأصباغ التي تعطي الفلفل الحلو لونه بفوائد صحية مختلفة . على سبيل المثال ، يعتبر الفلفل البرتقالي مصدرًا جيدًا لمضاد الأكسدة اللوتين (الذي يُعتقد أنه يقلل الالتهاب ) ، في حين أن الفلفل الأحمر يعد مصدرًا جيدًا مصدر للبيتا كاروتين (الذي يعزز صحة العين) ، يمكن أن يساعدك خلطها في الحصول على مجموعة متنوعة جيدة من العناصر الغذائية.