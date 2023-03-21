7 نصائح صحية تجعلك تفقد وزنك بسرعة وتقضى على السمنة

كتبت إيناس البنا

لتقليل الوزن، يلزم اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، سنخبرك اليوم ببعض النصائح التي يمكنك من خلالها تقليل وزنك بسرعة في سبعة أيام فقط.

وفقا لموقع "everydayhealth"، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لزيادة الوزن، منها الغدة الدرقية والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم.

يمكنك تقليل السمنة بسرعة، لكن العديد من الخبراء لا ينصحون بفقدان الوزن بسرعة لأنه يمكن أن يتسبب في العديد من أنواع الضرر بالصحة، في هذا المقال سنخبرك ببعض النصائح لفقدان الوزن حتى تتمكن من إنقاص وزنك في سبعة أيام فقط.

1. تناول طعامًا صحيًا بانتظام

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بالبقاء بصحة جيدة ، فتناول الأطعمة الصحية بانتظام. لتقليل وزن جسمك ، يجب الانتباه بشكل دوري لنظامك الغذائي، تحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى ما إذا كان نظامك الغذائي لا يزيد من دهون الجسم، من خلال الاهتمام بهذه الأشياء، يمكنك تقليل وزنك.

2. زيادة تناول البروتين في نظامك الغذائي



إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن في وقت قصير، فعليك تضمين البروتين في نظامك الغذائي، من خلال تناول المزيد من البروتين في النظام الغذائي ، ينخفض ​​وزننا بسرعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك المزيد من البروتين يوفر الطاقة في الجسم لفترة طويلة، هذا يجعل جسمك يشعر بالشبع وعدم الجوع لفترة طويلة.

3. اعتنِ بالسعرات الحرارية



لإنقاص الوزن ، اتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، حاول حرق العديد من السعرات الحرارية التي تستهلكها، هذا يساعدك في إنقاص الوزن.

4. تجنب الإغراءات الحلوة



لتقليل وزنك بسرعة ، توقف أولاً عن تناول الحلويات، لتقليل السمنة، من الضروري الإقلاع عن الحلويات لأن معظم السكر الحلو والصناعي يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إذا كنت تحب الحلويات وتناول المزيد من الطعام، فقد تحدث مشاكل مثل التجاويف، ولتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، قم بتضمين المكسرات والفواكه الطازجة، الفواكه والمكسرات منخفضة السعرات الحرارية، إلى جانب ذلك ، فقد ثبت أنه مفيد في تقليل الوزن.

5. حافظ على رطوبتك

اشرب المزيد من الماء لتقليل وزن جسمك، يحاول الكثير من الناس تناول شيء ما عندما يشعرون بالجوع قليلاً، لكن لا ينبغي أن نفعل هذا، بدلاً من ذلك ، اشرب كوبًا واحدًا من الماء عند الجوع وتناول شيئًا ما، هذا يجعلك تأكل أقل، بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي الماء على الصوديوم والسعرات الحرارية ، مما يساعد في إنقاص الوزن.

6. الحصول على قسط كاف من النوم



إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ، هناك حاجة أيضًا إلى الكثير من النوم لتقليل الوزن، يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أن يناموا الكركم لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، من خلال جلب النوم الخفيف أثناء النهار، يحصل الجسم على الراحة المناسبة، إلى جانب ذلك ، تختفي المشاكل العقلية، الحصول على قسط كافٍ من النوم يحسن أداء عملية التمثيل الغذائي.

7. روتين التمارين لفقدان الوزن



إلى جانب النوم والنظام الغذائي الكافي ، فإن التمارين الرياضية ضرورية للحفاظ على صحة الجسم، وهذا يحافظ على صحة جسمك ويقلل من وزن الجسم، ممارسة الرياضة بانتظام يزيل الدهون الزائدة في الجسم، إلى جانب ذلك ، فإن التمارين الرياضية تحرق السعرات الحرارية الزائدة في جسمك، لتقليل السمنة ، من الضروري ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 45 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.