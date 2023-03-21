اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: خارجية أوكرانيا تستدعى سفير إسرائيل لتأخر قرض بـ200 مليون دولار

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:00 ص
وسائل إعلام: خارجية أوكرانيا تستدعى سفير إسرائيل لتأخر قرض بـ200 مليون دولار وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى كييف مايكل برودسكى، وأعربت عن عدم رضاها عن عدم إحراز تقدم في الحصول على قرض على شكل ضمانات حكومية بقيمة 200 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة "زيركالو نيديلي": "اليوم، تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى كييف مايكل برودسكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية، وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الأوكراني عن استيائه لعدم إحراز تقدم في الحصول على قرض من إسرائيل على شكل ضمانات حكومية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار".

وفي وقت سابق من فبراير، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارة إلى كييف، إنه في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وعده بتوسيع الدعم لأوكرانيا والمشاركة في إعادة إعمارها، وأعلن أيضا عن "ضمانات قروض تصل إلى 200 مليون دولار، للمشاريع الإسرائيلية في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية".


اسرائيل

اخبار اسرائيل

ايلى كوهين

مايكل برودسكى

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة