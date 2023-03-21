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هلال رمضان يولد الليلة.. وفلكيا غدا المتمم لشهر شعبان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:11 ص
هلال رمضان يولد الليلة.. وفلكيا غدا المتمم لشهر شعبان هلال رمضان
كتب محمود راغب

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طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.
 
وبذلك يكون يوم غدا الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، و تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م ، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.
 
 
 
 

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