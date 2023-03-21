مرحب شهر الصوم.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام رمضان

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء، 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ) .

ووفقا لامساكية شهر رمضان فتكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس.

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام فى أول أيامه، وذلك وفقا لامساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:08

العشاء 7:26

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله تعالى على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)،