القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات .



كما يسعدني أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أعظم صور الترابط والاصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم، وفقكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها، وكل عام وأنتم بخير .



كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .



وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ .



كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .