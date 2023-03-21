ميناء دمياط يكرم الأمهات المثاليات

دمياط معتز الشربيني

أقامت هيئة ميناء دمياط احتفالية عيد الأم كرمت خلالها عدد من الأمهات المثاليات لهذا العام، حيث قام اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتقديم شهادات تقدير وعرفان للأمهات المثاليات لدورهم فى تربية ابنائهم التربية السليمة ومساهمتهم فى إعداد جيل متميز علمياً وخلقياً.

وخلال كلمة ألقاها نقل رئيس مجلس الإدارة تهنئة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الأم وأعياد الأخوة الأقباط.

كما قدم الشكر لجميع العاملين على جهودهم المبذولة والتي أسفرت عن تحقيق ميناء دمياط لطفرة غير مسبوقة في أعداد السفن ومعدلات الشحن والتفريغ مما كان له بالغ الأثر على وصول الميناء وتبوءه مركزاً متقدماً بين الموانئ المصرية، كما وجه التهنئة لجميع الزميلات بمناسبة عيد الأم وقدم لهم الشكر والعرفان على جهودهن المبذولة لتطوير العمل داخل الميناء كجزء لا يتجزأ من نسيج العاملين بالميناء.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة لا تدخر وسعاً فى تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين ، كما طالب جميع العاملين بالاستمرار فى بذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة التى ارتقى إليها الميناء.