ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37564 طن تشمل: 8100 طن يوريا صب و 3998 طن رمل و 25466 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13820 طن تشمل : 987 طن ذرة و 3700 طن فول و 9133 طن صويا.

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 18 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 713 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100484 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118591 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5058 شاحنة.