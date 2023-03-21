"معايير الورقة الامتحانية الجيدة".. ورشة عمل بمنطقة الشرقية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت منطقة الشرقية الأزهرية ، ورشة عمل لتنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات حول "معايير الورقة الامتحانية والوزن النسبي" وتهدف ورشة العمل لتنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات في العلوم الشرعية والعربية والثقافية لمرحلتي النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية ، وشارك في تنفيذ ورش العمل الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات .

وأوضح عبد العظيم، خلال الشرح أهم المعايير التي يجب توافرها في الورقة الامتحانية؛ والأخطاء الشائعة في وضع امتحانات العلوم الشرعية والعربية والثقافية من خلال التجارب السابقة موضحًا بمثال عملي كيفية تفادي هذة الأخطاء .

كما بين مواصفات الاختبار الجيد، وخطوات بناء جدول المواصفات، وكيفية إعداد الورقة الامتحانية طبقًا لهذا الجدول، وأنواع الأسئلة ومميزات كل نوع منها، والشروط التي يطلب مراعاتها عند صياغة كل نوع، ونموذج عملي لإعداد امتحان وفقًا لجدول المواصفات.

وبدورة أشار " الجنيدي " أن ورش عمل تنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات تم تنفيذها في جميع المناطق الأزهرية، حيث إنها تلبي الاحتياجات الحقيقية للسادة المشاركين في وضع الامتحانات على أرض الواقع؛ حيث يتوقع ظهور أثر هذه الورش في الارتقاء بمستوى الأداء بمنطقة الشرقية الأزهرية .

كما أكد الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، على أنه تم التركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري أثناء تنفيذ ورش عمل تنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات من خلال قيام كل متدرب بنفسه بعمل نموذج عملي لجدول المواصفات في تخصصه .