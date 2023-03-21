مصرع سيدة سقطت من أعلى لعبة "العروسة" بالملاهى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، ربة منزل تبلغ من العمر 24 سنة، تقيم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، جثة هامدة على إثر تعرضها للسقوط من علو، حيث تبين سقوطها من إحدى الألعاب بالملاهى بدائرة قسم ثان سوهاج، تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد وفاة ربة منزل عقب سقوطها من على إحدى الألعاب بالملاهى بمدينة سوهاج، تم نقل الجثة للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعقيد مفتش مباحث قسم ثان سوهاج، ورئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى لقسم شرطة ثان سوهاج بوصول المدعوة "ج.ث" 24 سنة ربة منزل، وتقيم دائرة مركز المنشاة "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال زوجها المدعو على ص ج م 38 سنة تاجر غلال ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامها بالتنزه رفقته بملاهى السندباد بجوار إستاد سوهاج الرياضى وحال ركوبهما أحدى الألعاب اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك.

وبسؤال المدير المسئول عن الملاهى المدعو "ع.ا" 23 سنة حاصل على دبلوم تجارة، وويقيم دائرة مركز ساقلته بأنه أثناء إستقلال المذكورة وزوجها وأخرين " لعبة العروسة " قامت بالعبث بذراع الأمان الحديدى الخاص بمقعدها دون قصد منها مما أدى لسقوطها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.