ضبط محصل بكهرباء المراغة سوهاج استولى على مليون جنيه من 3 أشخاص

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مطقة وسط الصعيد" فرع سوهاج من ضبط محصل كهرباء بمركز ومدينة المراغة شمالى محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالأعمال النصب على 3 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت حوالى مليون جنيه، وذلك بزعم مقدرته علي تعيينهم وذويهم بجهات حكومية مختلفة من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات علي خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، بورود محضرا محررا ابمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو ممتاز م م ا 49 سنة محاسب كهرباء المراغة، و" 2 " آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة، وبتضررهم من المدعو الأمير ع ا ا 57 سنة محصل كهرباء المراغة، ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبلغ "1.000.000 " مليون جنيهاً بزعم مقدرته علي تعيينهم وذويهم بجهات حكومية مختلفة من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات علي خلاف الحقيقة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.