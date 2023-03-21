محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمبنى الرصد الأمنى والقرية التراثية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بالقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتشمل القرية التراثية 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوى، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التخطيط لشبكة الطرق وتابع الجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثري منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية، التشطيبات النهائية لمبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ، وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب والتجميل بمحيط المبنى استعدادا لافتتاحه في القريب العاجل.

يرافقه القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة، يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية.

وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جار تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.