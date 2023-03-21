محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، 9 أمهات مثاليات علي مستوى المحافظة بقاعة مركز الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ للعام الميلادي 2023، تزامنا مع العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وخلال كلمته، قدم محافظ جنوب سيناء، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأهم بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واقتراب شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم.

وثمن فوده الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أن الأم هي سبب النجاح في حياة الأبناء، مضيفا الي ان كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

وقدم المحافظ شهادات التقدير للمكرمات ومكافات مالية، قام الجميع بتقطيع تورتة بمناسبة هذه الذكري واحتفاء بالامهات المثاليات وتم التقاط الصور التذكارية.

وجاءت الأمهات المثاليات المكرمات :-

فيروز السيد رمضان من مدينة دهب

بشري إبراهيم محمد علي من مدينة أبورديس

سميرة رشاد أحمد ابراهيم من مدينة طور سيناء

بشرى محمد عبد المجيد الضبع من مدينة شرم الشيخ

فوزية علي أحمد دياب من مدينة دهب

حنان محمد الحفني إبراهيم من مدينة أبورديس

منه فتحي محمد علي من مدينة نويبع

درويشة عطية عطيت الله من مدينة طور سيناء ام لابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة

سليمة سلام صالح سلام من طور سيناء

حضر التكريم الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وزيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.