محافظ أسيوط يوجه بمواصلة فتح منافذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وفتح منافذ وشوادر لبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات الشهر الكريم بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين والغرفة التجارية المصرية لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري وإرتفاع الأسعار وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة للاستعداد لشهر رمضان.

جاء ذلك اجتماعه بالقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء بحضور عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى بعض الإدارات بالديوان العام ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ، خلال الاجتماع إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لاختيار أماكن المعارض والشوادر بالقرى والمراكز للتوسع في فتح المعارض والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر "أهلا رمضان" لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك وسد احتياجات المواطنين فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع موجهًا وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة والغرفة التجارية المصرية بتوفير كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين بكافة المنافذ والمعارض تسهيلًا عليهم ولسد احتياجات المواطنين فضلًا عن فتح معارض مستلزمات الشهر الكريم من مشغولات يدوية ومصنوعات ومنتجات يدوية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والجاهزية التامة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسد العجز في بعض التخصصات بالوحدات الصحية لتلبية إحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم فضلًا عن تكثيف حملات المتابعة والرقابة المستمرة على المستشفيات والمراكز الصحية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.