تعرف على استعدادات مديرية التموين بأسيوط لشهر رمضان الكريم

أسيوط -هيثم البدرى

استعدت مديرية التموين بمحافظة أسيوط لاستقبال شهر رمضان الكريم وفي هذه النقاط نبين كيف استعدت المحافظة ومديرية التموين لشهر رمضان.

1- التأكد من توافر السلع التموينية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وتنافسية وبجودة عالية مع العمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

2-التنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة في المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها بجميع مراكز وقرى وأحياء المحافظة

3- التوسع في المعارض للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك

4- توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 20% في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بكافة ربوع المحافظة والجمعيات الاستهلاكية بالمراكز وفروع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي

5-التأكد من توافر كافة السلع الغذائية وسد أي نقص في أي سلعة مع زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة ووضع خطة من مفتشي التموين لمراقبة عملها

6- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بالمراكز تعمل طوال 24 ساعة على صلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

7-تعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان بشكل يتيح إنتاج خبز في أوقات مناسبة للمواطنين مع توافر الأرصدة الكافية من الدقيق التمويني المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة على البطاقات التموينية

8- وضع خطة للتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز وعمل محطات التعبئة بكامل طاقتها والتوزيع وفقاً للسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك.

9- تكثيف الدور الرقابي بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن ومحلات الجزارة ومستودعات البوتاجاز ومحطات بيع الوقود بجميع المراكز المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع ومنع احتكار السلع

10- التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تنظيم عدد من الشوادر والمعارض بمختلف مراكز وقرى المحافظة

11-افتتاح ما يقرب من 25 معرضًا أهلا رمضان في مختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظة.