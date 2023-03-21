محافظة أسوان تفتتح معرضا لتوفير السلع لأهالى النوبة استعدادا لرمضان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

صرح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وإدارة التموين تم تنظيم معرض لبيع السلع الإستراتيجية والإستهلاكية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقورته ثان، وذلك لتوفير المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وبالجودة المناسبة استعداداً لشهر رمضان المعظم ولتلبية المطالب والاحتياجات المعيشية للأهالى بالشكل المطلوب.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمشاركة المجتمعية الجادة لدعم الجهود المبذولة والمبادرات الرائدة لتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة لتلبية إحتياجات المواطنين والأهالى.

وأشار، إلى إستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل محاربة الغلاء، ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الإحتكار.