افتتاح معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والاستهلاكية بنصر النوبة فى أسوان

وأكد صابر حسين، أن المعرض يتم تنظيمه بالتنسيق مع جمعيه رعاية المرضى بقروي أبو سمبل والغرفة التجارية ويهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبالجودة المناسبة، مشيراً بأن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة نصر النوبة، أنه سيتم الاستمرار فى افتتاح المزيد من المعارض علي مستوي المركز بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المتواصلة بمراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للأهالى والمواطنين وخاصة محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال تكثيف الجهود لمحاربة الغلاء والحد من محاولات الاحتكار وجشع التجار بالأسواق المحلية.