للنساء.. نصائح للتخلص من الإجهاد والتوتر والعناية بصحتك

كتبت فاطمة خليل

تتحمل النساء مسئوليات متعددة بحياتهن الشخصية والمهنية، وفي بعض الأحيان، تؤثر الكثير من المسئوليات على صحتهن النفسية دون أن يدركن ذلك، كما أن المرأة أكثر عرضة لمشاكل الصحة النفسية مثل التوتر والقلق والاكتئاب، لذا نتعرف في هذا التقرير على نصائح للتخلص من الإجهاد والتوتر والعناية بصحتك، بحسب موقع "Health".

لماذا يجب على النساء إعطاء الأولوية لقضايا الصحة النفسية؟

تواجه النساء العديد من مشاكل الصحة النفسية التي تميل إلى تجاهلها لأنها منخرطة في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

غالبًا ما تمتنع النساء عن طلب المساعدة، ولا يتحدثن عن مشاعرهن، ويعانين في صمت. كثير من النساء لا يشعرن بالراحة عند الحديث عن مشاكل صحتهن العقلية.

في كثير من الأحيان ، تفشل النساء في التواصل والتعبير عن مشاعرهن ، وقد ينغلقن على أنفسهن تمامًا هذا هو السبب في ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العقلية للمرأة وتبديد الخرافات المتعلقة بها.

أولاً ، عليك أن تفهمى الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية لدى النساء:

-التعرض لمواقف مخيفة وخطيرة

-نمط حياة مستقر

-ضغط العمل أو المجتمع

-العلاقات المؤلمة الماضية

-ضغط نفسي

-الوراثة

-المشاكل الصحية الأساسية مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وبطانة الرحم ، وأمراض القلب ، والغدة الدرقية ، والسرطان ، وأكثر من ذلك.

الأعراض التي يجب أن تعرفها

في حين أن الأعراض قد تختلف من امرأة إلى أخرى ، إلا أن هناك بعض العلامات المنبهة على أن المرأة تعاني من مشكلة في الصحة النفسية.

-الشعور بالتوتر أو الاكتئاب أو القلق أو الحزن أو الإحباط أو الوحدة

-لا مصلحة في التنشئة الاجتماعية

-الخوف والقلق المفرط

-الذنب

-تقلب المزاج

-طاقة منخفضة

-عدوانية

-كوابيس

-تقلبات الشخصية

-عدم القدرة على التركيز على الأعمال اليومية

-عدم التواصل والتعبير عن مشاعرهم

طرق العناية بالصحة النفسية

-دللى نفسك

-اختر هواية مثل الرقص والتأمل والغناء والرسم وما إلى ذلك.

-تعلمى مهارة جديدة

-اتبع روتينًا منظمًا كل يوم

-تمرنى يوميا

-تناولى نظامًا غذائيًا متوازنًا ، بما في ذلك العناصر الغذائية

- انضمى لمجموعة دعم

-تحدثي إلى نساء أخريات يعانين من مشاكل مماثلة لك

-اذهبي للاستشارة إذا لزم الأمر

-لا تتجاهلي صحتك العقلية لأنك إذا فعلت ذلك، فلن تكون قادرًا على بذل قصارى جهدك في حياتك الشخصية أو المهنية.