فوائد الشاى الأسود على صحتك.. أبرزها تعزيز صحة القلب

كتبت نهير عبد النبى



فوائد الشاى الأسود ​- يساعدك على التركيز يمكن أن يساعد الشاى فى التركيزعلى مستويات الطاقة والشاى كمشروب يحتوى على نحو ثلث إلى نصف الكافيين الموجود فى فنجان قهوة، لذا فهو رائع للأشخاص الذين يرغبون فى الحصول على دفعة إضافية بدون رشفة محفزة، وهو مركب يساعد جسمك على إنتاج المزيد من النواقل العصبية المهدئة، ويمكن للشاى الأسود أن يمنحك دفعة أكثر توازناً. الشاى الأسود من أبرز المشروبات التى يتناولها الكثيرون، كما يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز الصحة وطرد السموم من الجسم، وفى التقرير التالى نستعرض فوائد الشاى الأسود وفق ما ذكره موقع prevention.يمكن أن يساعد الشاى فى التركيزعلى مستويات الطاقة والشاى كمشروب يحتوى على نحو ثلث إلى نصف الكافيين الموجود فى فنجان قهوة، لذا فهو رائع للأشخاص الذين يرغبون فى الحصول على دفعة إضافية بدون رشفة محفزة، وهو مركب يساعد جسمك على إنتاج المزيد من النواقل العصبية المهدئة، ويمكن للشاى الأسود أن يمنحك دفعة أكثر توازناً.



- يعزز صحة القلب وجدت دراسة حديثة أن كوبين أو أكثر من الشاى الأسود يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الشاى فى تحسين صحة ووظيفة طبقة البطانة فى الأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد هذا فى دعم تدفق الدم المناسب فى جميع أنحاء الجسم وتعزيز ضغط الدم الصحى. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى الشاى الأسود "الفلافونويد" فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. - يقلل نسبة الكوليسترول الضار بعض الأبحاث تشير إلى أنه بالإضافة إلى صحة القلب بشكل عام، يمكن للشاى الأسود فى النظام الغذائى أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم. ووجدت أبحاث أخرى أنه على الرغم من أنه لا يؤثر دائمًا على الكوليسترول الكلى أو الكوليسترول الحميد، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من تركيزات البروتين الدهنى منخفض الكثافة.



- يخفض ضغط الدم لاحظت مراجعة علمية حديثة أن شرب الشاى الأسود بانتظام يمكن أن يحسن ضغط الدم، ووجدت الأبحاث أن شرب الشاى الأسود يمكن أن يحسن المخاطر المرتبطة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مثل السكتة الدماغية.



- يحسن صحة القناة الهضمية يمكن أن تؤثر مضادات الأكسدة الموجودة فى الشاى الأسود بشكل إيجابى على ميكروبات الأمعاء، كما تعزز البوليفينول أيضًا نمو بكتيريا الطعام فى الأمعاء ما يؤدى إلى تحسين صحة الأمعاء.



- يقلل الالتهاب يحتوى الشاى الأسود على مضادات الأكسدة التى تسمى بوليفينول والتى يمكن أن تساعد فى تقليل الالتهاب، والتى يمكن أن تساعد بدورها فى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما تعمل البوليفينول على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدى، الذى يمكن أن يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة والالتهابات وأمراض القلب والسرطان.



- يقى من أضرار الأشعة فوق البنفسجية تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الشاى يقى من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.